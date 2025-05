Fedez e Clara sono fidanzati? Scoppia il gossip bomba

Fedez e Clara, protagonisti della nuova hit "Scelte stupide", non solo scalano le classifiche musicali, ma accendono anche il gossip! La scintilla tra i due artisti ha attirato l’attenzione dei fan, che si chiedono se l’amicizia si sia trasformata in qualcosa di più. In un'epoca in cui le collaborazioni artistiche sono sempre più cariche di emozioni, questa love story potrebbe diventare il prossimo grande fenomeno dell’estate! Rimanete sintonizzati!

Fedez e Clara hanno da poco lanciato il nuovo singolo Scelte stupide, la loro prima collaborazione artistica pronta a candidarsi tra i tormentoni che infiammeranno l'estate 2025. Il brano è già un grande successo ma, musica a parte, da tempo si vocifera che tra i due colleghi possa essere scoccata la scintilla: Fedez e Clara sono fidanzati? In merito emergono nuovi dettagli che accendono l'entusiasmo dei fan. Nuovi probabili segnali arrivano da una recente diretta streaming che i due cantanti hanno fatto assieme a Il Rosso e Ash, durante la quale non sono mancate "pillole" di gossip. Infatti, alla cantante è stato domandato: " Tu sei fidanzata? ".

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide

Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Fedez e Clara sono fidanzati?/ Da “Scelte stupide” al gossip bomba: cos’è successo in diretta streaming

Secondo ilsussidiario.net: Fedez e Clara sono una nuova coppia? In molti si domandano se i due cantanti siano fidanzati ed emergono nuovi dettagli in diretta ...

