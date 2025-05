Fedez e Clara sempre più vicini e Chiara Ferragni punge l’ex marito

Fedez e Clara sono sempre più affiatati, un legame che sorprende in un mondo dove i rapporti sembrano fragili. Nel frattempo, Chiara Ferragni non molla la presa e punge l'ex marito con commenti taglienti, rivelando una verità più complessa di quanto sembri. La saga amorosa dei VIP continua a catalizzare l'attenzione, riflettendo il trend attuale di relazioni pubbliche tumultuose e cariche di emozioni. E voi, chi tifate?

Fedez e Clara sono sempre più vicini, mentre Chiara Ferragni punge l’ex marito in una nuova intervista. L’imprenditrice e il cantante si sono ormai separati (fra le polemiche), mettendo fine a quella che sembrava una favola d’amore, ma che si è rivelata una trama ricca di bugie e tradimenti. E ora arrivano, a distanza di mesi, le prime frecciatine fra ex. Fedez e Clara stanno insieme?. Ma andiamo con ordine. Dopo l’addio, sia Chiara Ferragni che Fedez hanno provato a voltare pagina. L’imprenditrice ha vissuto una storia d’amore con Giovanni Tronchetti Provera, terminata poi con il ritorno del manager dall’ex moglie. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Fedez e Clara sempre più vicini e Chiara Ferragni punge l’ex marito

Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide

Clara e Fedez trionfano nel loro elegante look di coppia nel video "Scelte Stupide". Con una maxi scollatura e un total black impeccabile, la cantante ha condiviso affascinanti dietro le quinte, mostrando come lo stile possa aggiungere un tocco di classe anche nei momenti più audaci.

Cerca Video su questo argomento: Fedez Clara Vicini Chiara Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Fedez e Clara sono fidanzati?/ Da “Scelte stupide” al gossip bomba: cos’è successo in diretta streaming

Si legge su ilsussidiario.net: Fedez e Clara sono una nuova coppia? In molti si domandano se i due cantanti siano fidanzati ed emergono nuovi dettagli in diretta ...

“Non è rimasto niente...’”. Altra frecciata di Fedez alla Ferragni

msn.com scrive: Fedez ha cantato i suoi pezzi principali e si è lasciato trasportare dal momento con qualche battutina al veleno. " Tutti i grandi autori hanno i loro brani intramontabili. Guccini ha "L’avvelenata", ...

Chiara Ferragni e la frecciata a Fedez

Riporta msn.com: In una recente intervista, Chiara Ferragni ha lanciato una frecciata tutt'altro che velata all'indirizzo dell'ex compagno ...