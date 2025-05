Fedez contro Sala | Per fortuna non si può ricandidare un sindaco influencer anche no

Fedez ha parlato chiaro: il sindaco Sala non può ricandidarsi. In un momento in cui gli influencer stanno conquistando spazio anche nella politica, le parole del rapper fanno riflettere sulla necessità di competenze solide rispetto a un'immagine social. Questo dibattito si inserisce nel contesto di una nuova generazione di politici che cercano di coniugare comunicazione e realismo. Un'ottima opportunità per ripensare il futuro delle nostre città!

Il sindaco Sala? "Sala non si può ricandidare, questa è una cosa buona, un'ottima notizia". Così Fedez, dialogando con Giuseppe Cruciani, ospite al congresso nazionale di Forza Italia Giovani a Roma, sabato pomeriggio. Cruciani gli ha rifatto la domanda: "Volevo essere sicuro di avere capito". E. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Fedez contro Sala: "Per fortuna non si può ricandidare, un sindaco influencer anche no"

Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia: “Mai sottratto al confronto. La cosa buona è che Sala non si può ricandidare”

Fedez conquista il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, un momento che segna un nuovo paradigma nel panorama politico italiano.

