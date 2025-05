Fedez contro Sala al congresso di Forza Italia | Ottima notizia che non si possa ricandidare E attacca la sinistra

Fedez sale sul palco del congresso di Forza Italia e non risparmia stoccate: dalla sinistra "rea" di chiudere le porte al dialogo, fino a Beppe Sala, il sindaco che lo ha premiato in passato. In un'epoca in cui la comunicazione è sempre più influenzata dai social e dai podcast, il rapper mette in discussione l'autenticità delle narrazioni costruite attraverso le intercettazioni. È tempo di ascoltare nuove voci, anche quelle che sfidano il potere.

Una stoccata alla sinistra, “rea” di non accettare i suoi inviti al confronto durante i suoi podcast, una alle intercettazioni, con le quali si possono “costruire false narrazioni”, e una pure al sindaco di Milano, Beppe Sala, che pure nel 2020 lo aveva insignito, insieme alla ex moglie Chiara Ferragni, dell’ Ambrogino d’Oro. Dal palco del congresso nazionale di Forza Italia Giovani, Fedez è un fiume in piena. “Sala? Non può più correre a sindaco e questa è un’ottima notizia, un sindaco influencer anche no”, attacca il rapper che prima non aveva risparmiato neanche la sinistra. “Sono consapevole che la mia presenza abbia generato un cortocircuito nell’informazione e abbia anche creato indignazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fedez contro Sala al congresso di Forza Italia: “Ottima notizia che non si possa ricandidare”. E attacca la sinistra

Elezioni comunali 2027, il sindaco Beppe Sala: “A sinistra temo il fascino di stare all’opposizione”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, si è espresso sulle elezioni comunali del 2027, evidenziando l'importanza di una coesione all'interno della sinistra.

Cerca Video su questo argomento: Fedez Contro Sala Congresso Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Tarallucci e vino: Fedez sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia; Fedez sarà ospite al congresso dei giovani di Forza Italia; Fedez, l'invito al congresso dei giovani azzurri divide Forza Italia, ma Tajani risponde: È per attrarre i giovani; Fedez ospite al Congresso nazionale dei giovani di Forza Italia. 🔗Cosa riportano altre fonti

Forza Italia, Fedez contro Beppe Sala al Congresso dei Giovani: le parole

Si legge su notizie.it: Il rapper è salito sul palco del Palazzo dei Congressi a Roma annunciato a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara. Le sue parole ...

Fedez contro Sala: "Per fortuna non si può ricandidare, un sindaco influencer anche no"

Lo riporta milanotoday.it: Il cantante, che ha appena partecipato al concerto di Radio Italia Live in piazza del Duomo, si schiera contro Sala intervenendo a un convegno dei giovani di Forza Italia ...

Fedez al Congresso di FI: Bene che Sala non si possa ricandidare, sindaco influencer anche no

Scrive quotidiano.net: (Agenzia Vista) Roma, 31 maggio 2025 “A Milano mancano due anni per cambiare sindaco e Beppe Sala non si può ricandidare, questa è un'ottima notizia.” Così Fedez al Congresso Nazionale Forza Italia Gi ...