Fedez conquista Forza Italia la stoccata a Sala e il processo a Marco Travaglio | I libri su Berlusconi? Utili per le sue tasche – I video

Fedez sorprende tutti e conquista Forza Italia, lanciando frecciate a Beppe Sala e mettendo in evidenza l’importanza del rinnovamento politico. Con la prossima tornata elettorale alle porte, il rapper si fa portavoce di un cambiamento atteso da molti, ma ciò che colpisce è la sua crescente influenza nel panorama politico italiano. Un’alleanza inaspettata che potrebbe segnare un nuovo trend: la musica che entra prepotentemente in politica. Rimanete sintonizzati!

«A Milano mancano due anni» per il voto sul sindaco e « Beppe Sala non si può ricandidare, questa è una cosa buona, un’ottima notizia». A parlare è Federico Leonardo Lucia, noto ai più come Fedez, dal palco del congresso di Forza Italia Giovani, che si è tenuto sabato 31 maggio al Palazzo dei Congressi all’Eur, a Roma. Il rapper è salito sul palco accolto dagli applausi. A presentarlo il conduttore del programma radiofonico La Zanzara, Giuseppe Cruciani, accolto a sua volta da applausi e cori «Libertà, libertà, libertà». La presenza di Fedez come super-ospite era stata annunciata qualche giorno fa da Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato promotore dell’iniziativa, che ne aveva giustificato la presenza del rapper con l’esigenza di aprire un focus su temi legati al disagio giovanile. 🔗 Leggi su Open.online