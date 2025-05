Fedez al Congresso di Forza Italia Giovani tra salute mentale stoccate a Sala e aneddoto su Musk

Fedez ha colto l'occasione del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia per lanciare un appello accorato sulla salute mentale, un tema che si sta rivelando cruciale nel panorama sociale contemporaneo. "Non può essere un lusso", ha affermato, sottolineando l'urgenza di affrontare questa sfida nei prossimi 15 anni. Le sue parole risuonano come un campanello d'allerta in un'epoca in cui il benessere psicologico è fondamentale per il futuro delle nuove generazioni

Durante il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia tenutosi a Roma, Fedez ha acceso i riflettori su un tema tanto urgente quanto sottovalutato: la salute mentale. "Il tema della salute mentale è il problema dei prossimi 15 anni. Non può essere un lusso e oggi, purtroppo, lo è". Con queste parole, il rapper ha denunciato pubblicamente la difficoltà di accesso al supporto psicologico nel nostro Paese, evidenziando il fallimento delle istituzioni nel rispondere a una domanda crescente e drammatica. Il bonus psicologo è insufficiente. "Il bonus psicologo non riesce ad accontentare le richieste che sono enormi".

Approvata una mozione per la creazione di un centro comunale per la salute mentale

La creazione di questo centro rappresenta un passo importante verso una maggiore attenzione alla salute mentale, offrendo supporto e risorse necessarie per affrontare situazioni critiche e promuovendo una cultura del dialogo e della prevenzione.

