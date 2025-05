Fedez al congresso di FI critica il sindaco Beppe Sala | “Ottima notizia che non possa più ricandidarsi”

Fedez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per la sua musica. Accusando Beppe Sala dal palco di Forza Italia Giovani, il rapper ha messo in luce un tema cruciale: le periferie milanesi trascurate. In un'epoca in cui l'impegno civico è più che mai necessario, le parole di Fedez risuonano come un invito a riflettere su chi scegliamo di guidare le nostre città. E tu, che ne pensi?

Il rapper torna a scagliarsi contro il sindaco di Milano Beppe Sala: "Un sindaco influencer anche no". Questa volta la stoccata arriva dal palco del congresso di Forza Italia giovani a Roma, dal quale il cantante di Rozzano ha richiamato l'attenzione anche sulle periferie.

Il sindaco di Chieti Ferrara sul congresso del Pd: “In bocca al lupo a Gianmarco Pescara"

Il sindaco di Chieti Ferrara rivolge un sincero in bocca al lupo a Gianmarco Pescara, nuovo segretario del PD locale.

