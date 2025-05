Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia | Non mi sono mai sottratto al confronto E sulla sinistra | Da loro sempre rifiuti

Fedez sorprende tutti al congresso dei giovani di Forza Italia, dimostrando che il dialogo non ha confini. La sua presenza, un vero e proprio cortocircuito mediatico, riaccende il dibattito sulla polarizzazione politica in Italia. Afferma di non aver mai temuto il confronto, sfidando la narrativa che divide. Un gesto audace che invita a riflettere: è davvero possibile costruire un futuro condiviso, superando le barriere ideologiche?

«Sono consapevole che la mia presenza abbia creato un cortocircuito nel mondo dell'informazione e anche tantissima indignazione. Non mi sono mai sottratto al confronto con persone con idee diverse dalla mia, spesso con chi ha idee di destra ». Lo ha detto Fedez, "guest star" del congresso dei giovani di Forza Italia, dove è stato accolto dall'applauso della platea.

