Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia | Mai sottratto al confronto La cosa buona è che Sala non si può ricandidare

Fedez conquista il Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, un momento che segna un nuovo paradigma nel panorama politico italiano. Con la sua presenza carismatica, ha dimostrato che i giovani sono pronti a prendere parola, sfidando le convenzioni. E mentre l'eco del coro "Libertà" risuona nel Palazzo dei Congressi, si fa sempre più forte la domanda: quale sarà il futuro della politica italiana? Un cambio generazionale è in atto!

Roma, 31 maggio 2025 - Un’ovazione ha accolto Fedez quando è salito sul palco del Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia, al Palazzo dei Congressi a Roma. Ad annunciarlo il conduttore de 'La Zanzara' Giuseppe Cruciani, che ha ricevuto dalla platea applausi e cori che intonano ''Libertà, libertà, libertà''. "Sono consapevole che la mia presenza abbia creato un cortocircuito nel mondo dell'informazione e anche tantissima indignazione. Non mi sono mai sottratto al confronto con persone con idee diverse dalla mia, spesso con chi ha idee di destra" – ha esoridot il rapper. E ha poi sottolineato la "sua personale statistica" che riguarda gli inviti a partecipare al dialogo nei suoi podcast: "Ogni volta che invito la controparte di sinistra, si rifiutano di partecipare al dibattito, atteggiamento che non comprendo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia: “Mai sottratto al confronto. La cosa buona è che Sala non si può ricandidare”

Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia.

Fedez ospite al Congresso Nazionale dei Giovani di Forza Italia: lo ha annunciato Maurizio Gasparri; Fedez al congresso di Forza Italia Giovani; Fedez «super ospite» al congresso di Forza Italia giovani (e la pace fatta con Gasparri); Fedez super-ospite al congresso di Forza Italia Giovani. Gasparri: «Ci ho parlato di disagio giovanile.

Congresso dei giovani di Forza Italia, Fedez tra gli ospiti. Tajani: "Parlerà di disagio periferie"

Come scrive msn.com: La presenza del cantautore Fedez come ospite d'eccezione anima il Congresso dei giovani di Forza Italia in programma oggi all'Eur a Roma fa discutere il partito, ma il presidente Antonio Tajani spegne ...

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia. Tajani, 'Testimonia il disagio dei giovani nelle periferie'

Riporta affaritaliani.it: ''Non trovo nulla di sorprendente nell'invitare Fedez. Fedez è nato in periferia, a Rozzano. Se vogliamo capire il disagio delle periferie, se vogliamo capire perché ci sono tanti ragazzi che si suici ...

Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani, Stefania Craxi: “È una vergogna, noi abbiamo modelli diversi”

Da fanpage.it: La notizia di Fedez ospite al congresso di Forza Italia giovani ha creato una polemica tra gli esponenti del partito ...