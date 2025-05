Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia Gasparri e Tajani | Non vuol dire avere le sue idee porta i suoi follower

Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia? Un evento che segna un punto di incontro tra cultura pop e politica. Antonio Tajani sottolinea come il rapper rappresenti le periferie e le nuove generazioni, portando una voce fresca a un partito in cerca di rinnovamento. In un'epoca in cui i confini tra musica, social e politica si assottigliano, è il momento di ascoltare cosa hanno da dire i giovani. Cosa ne pensi?

“Lui non è un relatore politico, viene da Rozzano, nella periferia di Milano. Se i giovani di Forza Italia vogliono sentire la voce di uno che rappresenta le periferie disagiate, non ci trovo nulla di strano.” A dichiararlo è Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri, parlando della presenza di Fedez al Congresso dei Giovani di Forza Italia, organizzato all’Eur a Roma. “Gli ospiti che creano curiosità sono sintomo di vita – aggiunge Maurizio Gasparri, senatore azzurro – gli eventi si fanno per attirare attenzione e quindi l’operazione ha avuto grandissimo successo”. Tradotto, spiega ancora Tajani, “i suoi milioni di follower saranno interessati al congresso di Forza Italia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia, Gasparri e Tajani: “Non vuol dire avere le sue idee, porta i suoi follower”

Forza Italia Giovani Toscana si prepara al congresso di Roma

Forza Italia Giovani Toscana si appresta a vivere un momento storico in vista del congresso nazionale di Roma.

Congresso dei giovani di Forza Italia, Fedez tra gli ospiti. Tajani: "Parlerà di disagio periferie"

Fedez al congresso dei giovani di Forza Italia. Tajani, 'Testimonia il disagio dei giovani nelle periferie'

Polemica per Fedez al congresso di Forza Italia giovani, Stefania Craxi: “È una vergogna, noi abbiamo modelli diversi”

