federico caricasulo lascia motozoo e si avvicina a d34g racing nel world superbike

Federico Caricasulo, talentuoso pilota romagnolo, lascia Motozoo per unirsi a D34G Racing nel campionato World Superbike. Questo movimento segna un'importante transizione nel paddock, proprio mentre la stagione entra nel vivo con il Gran Premio di Misano. La sua nuova avventura è emblematica di un trend crescente: i piloti stanno cercando team che possano valorizzare al meglio le loro capacità e ambizioni. Curiosi di scoprire se questa scelta porterà nuovi successi?

Tanti cambiamenti nel paddock del World SuperBike al giro di boa stagione: il Gran Premio di Misano di metà giugno. Alcuni di questi riguardano anche i piloti romagnoli, in particolar modo il ravennate Federico Caricasulo che lascia il team di SuperSport Motozoo Me Air Racing e la Mv Agusta con cui ha corso lo scorso anno e metà di questo. Nel 2024 Caricasulo, sempre in SuperSport, ha raccolto tanti ottimi piazzamenti e un 2° posto a Magny Cours mentre nel 2025, iniziato col grave incidente in Australia e la conseguente operazione al polso destro, due ingressi nei primi dieci. Ora è in condizioni fisiche praticamente ottimali, eppure Caricasulo è arrivato all’accordo consensuale con la scuderia per la fine anticipata del contratto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net