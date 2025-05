Federazione Italiana Psicologi Sport Marco Italiano delegato per Sicilia e Calabria

Marco Italiano, psicologo e psicoterapeuta di Milazzo, si espande: ora è delegato della Federazione Italiana Psicologi dello Sport per Sicilia e Calabria. Questa nomina non solo amplifica il suo impegno nel supportare gli atleti, ma riflette un trend crescente che riconosce l'importanza della salute mentale nello sport. Con una maggiore attenzione al benessere psicologico, il mondo sportivo si prepara a una vera rivoluzione, dove la mente conta tanto quanto il corpo.

Lo psicologo e psicoterapeuta milazzese Marco Italiano, dopo la nomina dello scorso anno che riguardava la Sicilia, da quest’anno sarà delegato della Federazione Italiana Psicologi dello Sport non solo nella Regione siciliana ma anche della Regione Calabria, insieme al collega Salvatore Armando. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Federazione Italiana Psicologi Sport, Marco Italiano delegato per Sicilia e Calabria

Federazione Italiana Psicologi Sport, il milazzese Marco Italiano delegato per Sicilia e Calabria; L'importanza della mente per vincere le Olimpiadi. Il convegno a Milano; Un'intesa per la ricerca accademica. I valori di Giak in favore dei giovani; Insieme contro disagio giovanile. Oggi a Roma la 'Maratona' contro il bullismo.

