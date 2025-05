Fede sport musica e prevenzione | Grottaminarda celebra a Carpignano una giornata di comunità

A Carpignano si è svolta una giornata di comunità che unisce sport, musica e prevenzione, dimostrando quanto sia fondamentale il benessere collettivo. L'iniziativa "Cammina... che ti passa" ha culminato con la celebrazione degli atleti di Grottaminarda, un gesto simbolico che sottolinea l'importanza dello sport come strumento di integrazione e salute. In un periodo in cui ci riscopriamo più uniti, eventi come questi sono il motore del cambiamento positivo!

Una giornata all'insegna dello sport, della prevenzione, della fede, della musica, quella vissuta oggi a Carpignano attraverso l'iniziativa "Cammina. che ti passa", a conclusione della quale, presso il "Centro Sportivo Azzurra", l'Amministrazione comunale ha voluto premiare atleti grottesi

Il pellegrinaggio a Carpignano una festa di fede, sport, prevenzione, musica; premiati diversi atleti grottesi

