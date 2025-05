FdI Reggio plaude alla visita di Salvini | Ora conto alla rovescia per il Ponte sullo Stretto

Fratelli d'Italia di Reggio Calabria festeggia la visita di Matteo Salvini, un segnale forte che fa ben sperare per il futuro del territorio. Con il conto alla rovescia per la realizzazione del ponte sullo stretto, si avverte un rinnovato entusiasmo per opportunità di sviluppo e connettività . Questo progetto non è solo un'infrastruttura, ma un simbolo di rinascita e ambizione per l'intero Mezzogiorno! Preparatevi a un nuovo capitolo!

Il coordinamento di Fratelli d'Italia di Reggio Calabria esprime soddisfazione per la presenza del ministro Matteo Salvini in città. "E' stato - afferma il vicepresidente Saverio Lagamà - un momento di attenzione del Governo nazionale nei confronti del nostro territorio. L'annuncio della.

Ponte sullo Stretto e contrasto alla mafia. La Lega: "Soluzioni raccogliendo suggerimenti del Colle". Salvini presto in Prefettura a Messina e Reggio

La Lega rafforza il suo impegno contro la mafia e per il Ponte sullo Stretto, raccogliendo suggerimenti dal Colle e proponendo soluzioni concrete.

