FDI avvia la corsa verso il 2026, promettendo un governo attento alle necessità della comunità. In un contesto internazionale in continua evoluzione, la sfida è quella di mantenere la credibilità costruita negli ultimi anni. La vera domanda è: riuscirà a mantenere questo slancio e a coinvolgere i cittadini nella trasformazione del Paese? Scopri come l'attenzione ai problemi locali possa diventare un volano per il futuro!

"In questi due anni e mezzo, il Governo è stato presente davanti a tutti i problemi di politica interna ed estera che gli sono stati lasciati in eredità da oltre un decennio di governi illiberali e di sinistra. Ha restituito credibilità all’Italia a livello internazionale, ma soprattutto si è dimostrato un esecutivo prossimo alle esigenze dei cittadini e delle comunità locali". È il bilancio tracciato da Nicolas Vacchi, coordinatore territoriale di Fratelli d’Italia, che l’altra sera ha radunato l’anima locale del partito all’hotel Molino Rosso per l’iniziativa ‘Metà mandato, senza sosta per gli italiani’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI lancia la corsa al 2026 : "Noi vicini alla comunità"

