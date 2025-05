Fatou Diawara la voce dell’Africa alla Torraccia

Domani alle 16, la Torraccia di Ravenna si trasformerà in un vibrante angolo d’Africa grazie a Fatoumata Diawara, una delle voci più incantevoli del continente. L’ingresso a soli 5 euro per chi ha subito danni dall’alluvione rende l’evento ancora più speciale. Un'occasione unica per immergersi nella fusione di sonorità tradizionali e moderne dei Bab L’Bluz, che ci ricordano come la musica possa unire e rinvigorire anche nei momenti di difficoltà

Sarà una grande festa africana quella proposta, domani alle 16 alla Torraccia di Ravenna (ingresso 5 euro per chi ha subìto i danni dall’alluvione), dalla cantautrice e chitarrista maliana Fatoumata Diawara, carismatica portabandiera della nuova scena musicale africana, e dai Bab L’Bluz, gruppo franco-marocchino che combina musica tradizionale come rock, suoni psichedelici e blues. È il nuovo appuntamento di ‘Romagna in Fiore’, la rassegna ecosostenibile di Ravenna Festival – nata all’indomani dell’alluvione – che offre concerti in luoghi suggestivi. Capace di alternare blues e funk, rock e afro-pop, jazz e la tradizione wassoulou dell’Africa occidentale, ritmi di danza e classici rivisitati, Fatoumata canta della condizione femminile nella società africana, dell’emigrazione, del pericolo del fondamentalismo, della povertà, ma anche e sempre di un possibile e gioioso futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fatou Diawara, la voce dell’Africa alla Torraccia

