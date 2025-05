Fascicolo virtuale quali certificazioni si possono acquisire

Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) si aggiorna e apre a nuove opportunità! Il recente decreto correttivo introduce certificazioni che possono rafforzare la tua posizione nel mercato. Queste novità non solo semplificano la burocrazia, ma rispondono anche a un crescente trend di digitalizzazione nelle imprese. Scopri come trasformare queste disposizioni in vantaggi competitivi e allinearti alle best practices del settore! Non perdere l'occasione di essere un passo avanti!

Il recente decreto correttivo ha modificato la normativa che regola l’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico ( FVOE ), introducendo nuove disposizioni volte a superare lacune precedenti. Con il Comunicato del Presidente, approvato da Anac il 16 aprile 2025, l’Autorità ha diffuso linee guida per una corretta applicazione delle nuove norme, con l’obiettivo di prevenire interpretazioni disomogenee e contenziosi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

