Fantastic four del mcu | confermati test screening e scena post-credits

Il Marvel Cinematic Universe è in fermento! I test screening di “Fantastic Four: First Strike” hanno rivelato nuove emozionanti anticipazioni, inclusa una scena post-credit che promette di far discutere. Con il 2025 all'orizzonte, i fan possono aspettarsi un'esplosione di novità e colpi di scena. La domanda sorge spontanea: come si collegheranno i Fantastici Quattro al vasto multiverso Marvel? Preparati a essere sorpreso!

anticipazioni sulle prossime uscite del Marvel Cinematic Universe nel 2025. Il panorama cinematografico Marvel si prepara a una stagione ricca di novità e anteprime, con la presentazione di nuovi titoli e l’anticipazione di scene inedite. Recentemente, sono emerse informazioni riguardanti le prime proiezioni di test de “The Fantastic Four: First Steps”, inclusa la presenza di un’importante scena post-credit. Questo articolo fornisce un quadro aggiornato sui principali film in uscita e sugli eventi legati all’universo Marvel nel 2025. le proiezioni di test e le anticipazioni sul film “The Fantastic Four: First Steps”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Fantastic four del mcu: confermati test screening e scena post-credits

The Fantastic Four: First Steps, la Prima Famiglia Marvel litiga in una nuova clip del reboot MCU

Durante le finali della Western Conference NBA, Marvel Studios ha svelato una nuova clip promozionale di "The Fantastic Four: First Steps".

