Fano inferno a bordo barca divorata dal fuoco e nube di fumo | salvati da altri diportisti con un gommone

Fano, un drammatico episodio in mare: un’imbarcazione di 10 metri avvolta dalle fiamme ha messo a rischio la vita di tre diportisti. La tempestiva reazione di altri navigatori, accorsi con un gommone, ha evitato il peggio. Questo incidente ricorda l'importanza della sicurezza in mare, tema sempre più attuale in un'estate in cui le attività nautiche sono in costante aumento. La prevenzione è fondamentale: controlli e formazione possono fare la differenza!

Fano, 31 maggio 2025 – Una mattina di panico al largo della costa marchigiana: un piccolo yacht di 11 metri va a fuoco, con le fiamme che si levano minacciose visibili dalla spiaggia.

