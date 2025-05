Fano inferno a bordo barca divorata dal fuoco e nube di fumo | salvati da altri diportisti con un gommone VIDEO

Fano ha vissuto momenti di paura oggi, quando un'imbarcazione di 10 metri è stata avvolta dalle fiamme. Grazie all'intervento tempestivo di altri diportisti, i tre occupanti sono stati salvati. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza in mare, un tema sempre più attuale con l'aumento del turismo nautico. Un evento che ci ricorda quanto sia cruciale mantenere alta l'attenzione sulle norme di prevenzione.

FANO - Paura a metà mattinata al largo del porto di Fano dove, per cause ancora in corso di accertamento, è andata a fuoco un?imbarcazione di circa 10 metri. Per fortuna i tre. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fano, inferno a bordo, barca divorata dal fuoco e nube di fumo: salvati da altri diportisti con un gommone VIDEO

Yacht a fuoco al largo di Fano, incendio visibile dalla battigia

Fano, 31 maggio 2025 – Una mattina di panico al largo della costa marchigiana: un piccolo yacht di 11 metri va a fuoco, con le fiamme che si levano minacciose visibili dalla spiaggia.

Barca in fiamma a dieci miglia dalla costa, tre persone in salvo

