Family Networks for the Future of the Church | alla LUMSA il seminario internazionale sul ruolo della famiglia nella Chiesa e nella società

Il futuro della Chiesa passa attraverso la famiglia: è questo il messaggio chiave emerso dal seminario internazionale “Family Networks for the Future of the Church” all'Università LUMSA. In un periodo di cambiamenti sociali profondi, le famiglie possono diventare fari di speranza e connessione. Durante il Giubileo delle Famiglie, esploriamo come il loro ruolo possa rafforzare non solo la comunità ecclesiale, ma l’intero tessuto sociale. La sfida è aperta!

In occasione del Giubileo delle Famiglie, dei Bambini, dei Nonni e degli Anziani, si è svolto a Roma, presso l'Università LUMSA, il seminario internazionale "Family Networks for the Future of the Church", promosso dal Forum delle Associazioni Familiari e dalla Federazione delle Associazioni Familiar.

