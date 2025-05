Falso allarme Garisenda | Un errore inaccettabile Sanzioni per i responsabili

Un falso allarme che ha scosso la città: il sistema di allerta della Torre Garisenda ha suonato per errore, suscitando panico tra i cittadini. L’assessore ai Lavori pubblici, Simone Borsari, ha annunciato sanzioni per i responsabili, evidenziando l'importanza della sicurezza in un contesto dove l’attenzione per il patrimonio storico è cruciale. Questo episodio riaccende il dibattito sulla responsabilità nella tutela del nostro passato. Che lezioni trarremo?

Penali in vista per l’azienda che ha la responsabilità del sistema di allarme della Garisenda, dopo che nei giorni scorsi è partito per errore l’avviso acustico previsto in caso di rischio crollo della torre. Sul tema è tornato l’assessore comunale ai Lavori pubblici Simone Borsari durante una sessione di Question time: "L’impianto di allarme sonoro è stato installato nel 2024 – ha spiegato Borsari –. Si tratta di nove trombe audio da esterno con un livello di potenza pari a 110 decibel, attivabili da remoto tramite un sistema di combinatori telefonici. Nel corso delle necessarie attività di manutenzione, la mattina del 27 – ha continuato l’assessore – per un guasto riconducibile a un combinatore telefonico, l’impianto di allarme si è innescato senza autorizzazione, attivando il messaggio di allarme preregistrato che invita a evacuare le zone limitrofe". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Falso allarme Garisenda: "Un errore inaccettabile. Sanzioni per i responsabili"

Garisenda, scatta il segnale di evacuazione: attimi di paura, ma è falso allarme

Bologna, 27 maggio 2025 – Un falso allarme di evacuazione ha scatenato momenti di paura attorno alla Torre Garisenda questa mattina.

