Un gheppio liberato dalla polizia municipale di Sesto è il simbolo di un trend crescente: la salvaguardia della fauna selvatica nei centri urbani. Sempre più spesso, le città si trovano a ospitare animali in difficoltà, richiedendo interventi tempestivi e consapevoli. Questo affascinante rapace, ora libero, ci ricorda l'importanza di convivere in armonia con la natura, anche tra i palazzi. Un finale che fa sperare in un futuro migliore per tutti!

Sicuramente non era nel suo habitat naturale il gheppio che, due giorni fa, è rimasto intrappolato sul tetto del palazzo comunale di Sesto. Per sua fortuna, però, il volatile è stato liberato dall’intervento provvidenziale della polizia municipale, con un’avventura, dunque, a lieto fine. Il rapace, un esemplare della famiglia dei falchi molto diffuso in Europa ma anche Africa ed Asia, era rimasto chiuso sulla sommità del municipio di piazza Vittorio Veneto all’interno delle reti installate a protezione degli impianti di climatizzazione per impedire lo stazionamento dei piccioni. Stando alla ricostruzione operata, per diverse ore il gheppio, un esemplare di sesso maschile, avrebbe tentato di trovare una via d’uscita, rischiando di rimanere impigliato nelle reti e di ferirsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Falco intrappolato sul tetto. Liberato dalla Municipale

