‘Facciamo goal alla disabilità’ | che spettacolo

Il progetto "Facciamo Goal alla Disabilità" è molto più di una semplice iniziativa sportiva: è un vero e proprio movimento che abbatte le barriere culturali e sociali. Nato dalla Polisportiva Borgo Solestà, questo sogno è diventato realtà, dimostrando che il calcio può unire e ispirare. Scopri come un piccolo gesto può trasformarsi in un grande passo verso l'inclusione. Chi ha detto che lo sport non possa cambiare il mondo?

Ci sono imprese che vanno oltre il campo, oltre il punteggio. Quella di ‘Facciamo Goal alla Disabilità’ è una di queste. Un piccolo progetto nato grazie alla Polisportiva Borgo Solestà nello stesso quartiere ascolano, poi cresciuto tra sogni, sorrisi e sacrifici. Un progetto, però, che è appena salito sul tetto del calcio paralimpico italiano, conquistando uno straordinario secondo posto nazionale alla finalissima di terzo livello della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc. Vincitori del girone Marche, gli ascolani sono arrivati alle finali di Tirrenia con la voglia di migliorare il terzo posto dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Facciamo goal alla disabilità’: che spettacolo

