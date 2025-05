Fabrizio Corona ritorna sul delitto di Garlasco | l' inseguimento di Stefania Cappa dopo l' incontro con il padre

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé, questa volta sul misterioso delitto di Garlasco. Dopo aver incontrato Ermanno Cappa, il noto fotografo non si ferma e insegue Stefania, figlia della vittima. Questo nuovo capitolo riaccende l'interesse su un caso che ha scosso l'Italia, riflettendo il trend crescente per il true crime. Ma cosa spinge Corona a tornare su questi terreni delicati? Scopriamolo insieme!

Fabrizio Corona non molla la presa: dopo aver incontrato Ermanno Cappa a Milano rincorre la figlia Stefania e annuncia una nuova puntata su Garlasco.

Fabrizio Corona allo Zen: “Vi spiego perchè a 17 anni hanno le pistole”

Fabrizio Corona torna allo Zen per un'inedita puntata di "Falsissimo", visibile su YouTube dal 12 maggio.

Fabrizio Corona ritorna sul delitto di Garlasco: l'inseguimento di Stefania Cappa dopo l'incontro con il padre

Delitto di Chiara Poggi, Fabrizio Corona riapre il dibattito: intervista a Francesco Bellomo

Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona ed Ermanno Cappa insieme: lo strano incontro con il padre delle gemelle ripreso in un video

