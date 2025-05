Fabio Trevisan trovato morto sul Gran Zebrù lo scialpinista era disperso dopo la valanga | aveva 28 anni

Tragedia sul Gran Zebrù: Fabio Trevisan, talentuoso scialpinista di soli 28 anni, è stato ritrovato senza vita dopo essere disperso a causa di una valanga. Questo triste evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle escursioni in montagna, soprattutto in un periodo in cui l’amore per la natura e gli sport outdoor è in costante crescita. La passione va di pari passo con la responsabilità: ogni scelta può fare la differenza.

Ritrovato il corpo dello scialpinista Fabio Trevisan, disperso dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù durante un’escursione. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fabio Trevisan trovato morto sul Gran Zebrù, lo scialpinista era disperso dopo la valanga: aveva 28 anni

Travolto da una valanga sul Gran Zebrù: disperso Fabio Trevisan

Il mondo dell'alpinismo è in lutto e tensione per la scomparsa di Fabio Trevisan, il giovane scalatore travolto da una valanga sul Gran Zebrù.

Cerca Video su questo argomento: Fabio Trevisan Trovato Morto Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trovato morto Fabio Trevisan, l'alpinista disperso sul Gran Zebrù; Trovato morto Fabio Trevisan, l'alpinista disperso su Gran Zebrù; Trovato morto Fabio Trevisan, l’alpinista disperso su Gran Zebrù; Fabio Trevisan, trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fabio Trevisan è morto: l’alpinista di 28 anni era stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù

Da dire.it: L'alpinista 28enne è stato travolto da una slavina mentre scalava il Gran Zebrù: era un grande sportivo e lavorava come ricercatore all'Università di Bolzano ...

Fabio Trevisan, alpinista 28enne trovato morto sul Gran Zebrù: era stato travolto da una valanga

Secondo msn.com: Fabio Trevisan aveva solo 28 anni. È stato travolto da una valanga sulla vetta del Gran Zebrù ieri, 30 maggio, mentre si trovava in compagnia di un amico. Disperso da ore, il suo ...

Trovato morto Fabio Trevisan, l’alpinista 28enne disperso da ieri sul Gran Zebrù

Scrive fanpage.it: È stato trovato morto l'alpinista 28enne Fabio Trevisan, travolto da una valanga nella giornata di ieri mentre scalava il Gran Zebrù ...