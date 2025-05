Fabio Trevisan trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù

La tragedia di Fabio Trevisan, giovane alpinista altoatesino, riporta alla mente i rischi insiti nell'escursionismo in montagna. La sua scomparsa sul Gran Zebrù, colpito da una valanga, evidenzia quanto sia cruciale la preparazione e la prudenza. In un periodo in cui sempre più persone si avvicinano alla natura, è fondamentale non sottovalutare la sicurezza. La bellezza delle montagne può nascondere insidie letali; restate informati e preparati.

Fabio Trevisan, l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù, è stato trovato morto. Ieri mattina l’uomo, 28 anni di Laives, era in compagnia di un amico, quando durante la salita sulla seconda vetta più alta del gruppo dell’Ortles e del Trentino-Alto Adige – 3.857 metri – è stato travolto da una valanga lungo un canalone e trascinato per circa 300 metri. Il compagno di cordata è stato solo sfiorato dalle masse nevose. A causa dell’elevato rischio valanghe le ricerche ieri sono avvenuti quasi esclusivamente dall’elicottero. Nel pomeriggio era stato trovato il suo casco. Questa mattina sono riprese le operazioni di ricerca con l’elicottero della Guardia di finanza, dei militari del soccorso alpino di Silandro e le unità cinofile da ricerca delle stazioni di Brunico e Passo Rolle. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabio Trevisan, trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù

Il mondo dell'alpinismo è in lutto e tensione per la scomparsa di Fabio Trevisan, il giovane scalatore travolto da una valanga sul Gran Zebrù.

Fabio Trevisan morto a 28 anni, ritrovato il cadavere: era stato travolto da una valanga e trascinato per 300 metri

