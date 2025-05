Fabio Trevisan muore a 28 anni travolto dalla valanga sull' Ortles davanti agli occhi dell' amico Recuperato il corpo nella neve

Una tragedia ha colpito la comunità alpinistica: Fabio Trevisan, solo 28 anni, è stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù. Un evento che ci ricorda quanto la montagna possa essere imprevedibile, anche per i più esperti. Questo incidente si inserisce in un contesto di cambiamenti climatici che stanno aumentando l'instabilità del manto nevoso. La passione per l'alpinismo va di pari passo con il rispetto della natura. Riflessioni importanti, oggi più che mai.

BOLZANO - Una valanga ha travolto venerdì 30 maggio un alpinista altoatesino sul Gran Zebrù, la vetta del gruppo dell'Ortles. L'uomo è. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fabio Trevisan muore a 28 anni travolto dalla valanga sull'Ortles davanti agli occhi dell'amico. Recuperato il corpo nella neve

Fabio Rovazzi è tornato: «Senza Fedez il successo mi avrebbe travolto. Morandi? Un maestro, è il Justin Bieber italiano» – L’intervista

Fabio Rovazzi, il milanese classe 1994, torna alla ribalta senza Fedez, confermando il suo talento unico.

Cerca Video su questo argomento: Fabio Trevisan Muore 28 Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fabio Trevisan morto a 28 anni, ritrovato il cadavere: era stato travolto da una valanga e trascinato per 300…; Travolto da una valanga, trascinato per metri: dramma per Fabio, cos'è successo; Fabio Trevisan muore a 28 anni travolto dalla valanga sull'Ortles davanti agli occhi dell'amico. Recuperato il…; Fabio Trevisan, trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fabio Trevisan muore a 28 anni travolto dalla valanga sull'Ortles davanti agli occhi dell'amico. Recuperato il corpo nella neve

Lo riporta ilgazzettino.it: BOLZANO - Una valanga ha travolto venerdì 30 maggio un alpinista altoatesino sul Gran Zebrù, la vetta del gruppo dell'Ortles. L'uomo ...

Valanga killer sul Gran Zebrù: Fabio Trevisan trascinato per 300 metri e ucciso a soli 28 anni

Riporta nordest24.it: BOLZANO – Una valanga ha travolto, venerdì 30 maggio, l’alpinista Fabio Trevisan, 28 anni, di Laives, mentre era impegnato in una scalata lungo il canalone est del Gran Zebrù, vetta del gruppo dell’Or ...

Fabio Trevisan morto a 28 anni, ritrovato il cadavere: era stato travolto da una valanga e trascinato per 300 metri

Scrive informazione.it: Ennesima tragedia sulle montagne. È stato trovato morto stamani l'alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. Ieri mattina, 30 maggio, Fabio Trevisan, 28 anni di Laives, era in compagnia di un amic ...