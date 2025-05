Fabio Trevisan morto a 28 anni ritrovato il corpo | era stato travolto da una valanga e trascinato per 300 metri

Una tragedia che ci ricorda il rischio insito nell'amore per la montagna. Fabio Trevisan, giovane alpinista altoatesino, è stato ritrovato senza vita dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù. A soli 28 anni, il suo sogno di scalare le vette si è spezzato. Questa perdita non è solo un lutto personale, ma un richiamo alla responsabilità e alla sicurezza in un contesto dove sempre più persone riscoprono la bellezza delle montagne.

Ennesima tragedia sulle montagne. È stato trovato morto stamani l'alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. Ieri mattina, 30 maggio, Fabio Trevisan, 28 anni di.

Fabio Trevisan, trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù

La tragedia di Fabio Trevisan, giovane alpinista altoatesino, riporta alla mente i rischi insiti nell'escursionismo in montagna.

