Fabio Trevisan morto a 28 anni ritrovato il cadavere | era stato travolto da una valanga e trascinato per 300 metri

Fabio Trevisan, giovane alpinista di 28 anni, è tragicamente stato ritrovato senza vita dopo essere stato travolto da una valanga sul Gran Zebrù. Questa ennesima tragedia sulle montagne italiane ci ricorda quanto sia impervia e imprevedibile la bellezza della natura. In un periodo in cui l'amore per le attività outdoor cresce, è fondamentale riflettere sulla sicurezza e il rispetto per l'ambiente montano. La montagna, infatti, non perdona.

Ennesima tragedia sulle montagne. È stato trovato morto stamani l'alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù. Ieri mattina, 30 maggio, Fabio Trevisan, 28 anni di Laives, era in compagnia di un amico.

Fabio Trevisan, trovato morto l’alpinista altoatesino disperso sul Gran Zebrù

La tragedia di Fabio Trevisan, giovane alpinista altoatesino, riporta alla mente i rischi insiti nell'escursionismo in montagna.

