F1 su TV8 oggi GP Spagna 2025 | orario qualifiche programma in chiaro

Oggi, sabato 31 maggio, non perdere l’appuntamento con la Formula 1 su TV8! Le qualifiche del GP di Spagna promettono scintille sul circuito di Montmelò, dove ogni millisecondo conta. Siamo in un periodo di grandi sfide e strategie, con team pronti a dare il massimo. Scopri chi avrà la meglio e come questo influenzerà la corsa di domani. Unisciti alla passione e segui in diretta l’emozione della F1!

Sabato 31 maggio, il Gran Premio di Spagna di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. La sessione deputata a determinare la griglia di partenza del GP domenicale, oltre a essere preceduta dal terzo turno di prove libere, avrà valenza cruciale anche in vista della gara. Perché il Montmelò è una pista dove se non ci si qualifica davanti, non si hanno speranze! Si pensi che su 34 edizioni del GP di Spagna tenutesi nell’autodromo edificato alle porte di Barcellona, il vincitore è partito dalla pole position in ben 24 occasioni e dalla prima fila in altre 7. Tradotto, il 71% delle affermazioni è andato a chi è stato il più veloce sul giro secco e solo nel 9% dei casi non ha vinto qualcuno scattato dalla front row. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1 su TV8 oggi, GP Spagna 2025: orario qualifiche, programma in chiaro

F1 Gp Spagna: orari qualifiche e gara, dove vederlo in tv

Il Gran Premio di Spagna di Formula 1 si prepara ad accogliere i tifosi sul celebre circuito del Montmeló, dopo l'intenso GP di Monaco.

Cerca Video su questo argomento: F1 Tv8 Oggi Gp Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

F1 oggi in tv, orario Gp Monaco: dove vederlo in diretta e in differita (Sky e TV8); Orari TV GP Monaco 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Formula 1, Norris vince il GP Monaco: classifica aggiornata e ordine d’arrivo; F1, GP Monaco: gli orari e dove vedere la gara del Principato in tv e in streaming. 🔗Cosa riportano altre fonti

F1 oggi, GP Spagna 2025: orari FP3 e qualifiche, programma, tv, streaming

oasport.it scrive: Oggi, sabato 31 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona ...

F1 oggi, GP Spagna 2025: orari prove libere, programma 30 maggio, tv, streaming

Lo riporta oasport.it: Oggi, venerdì 30 maggio, prende il via il fine-settimana del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito catalano assisteremo a un ...

GP F1 Spagna 2025: gli orari TV su Sky e TV8

Scrive iconmagazine.it: Gli orari TV (in diretta su Sky e in differita su TV8) del GP di Spagna a Barcellona, nona tappa del Mondiale F1 2025. Tutto quello che c’è da sapere, compreso il pronostico ...