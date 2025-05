F1 Qualifiche Gran Premio di Spagna a Barcellona la legge della McLaren

Oggi alle 16:00, le qualifiche del Gran Premio di Spagna a Barcellona promettono spettacolo e sorprese! Con la McLaren in pole position, stiamo assistendo a un cambiamento dei valori in campo nel mondo della Formula 1. Le nuove regolazioni delle ali potrebbero ribaltare le strategie e regalare battaglie entusiasmanti. Sarà il momento giusto per i team di dimostrare chi ha davvero il potere di dominare sulla pista! Non perderti l'azione!

Le qualifiche, in programma oggi alle 16:00, trasmesse in diretta su Sky Sport e in differita su TV8, rappresentano come sempre un momento cruciale per definire la griglia di partenza in vista della gara di domenica e soprattutto la cartina torna-sole dei valori in campo, oggi più che mai con le modifiche imposte alle ali . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - F1, Qualifiche Gran Premio di Spagna a Barcellona, la legge della McLaren.

Qualifiche Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, Pole per Piastri, Ferrari Rosso Vergogna!

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, Piastri conquista la pole, mentre la Ferrari Rosso si trova in difficileghitudine.

DIRETTA F1 | GP Spagna 2025: Live Qualifiche [TEMPI E FOTO]

A che ora le Qualifiche F1 GP Spagna 2025 – Orari diretta Sky e differita TV8

Formula 1. Gran Premio di Spagna 2025: la cronaca in diretta delle qualifiche di Barcellona

