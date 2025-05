F1 Piastri in pole position nel Gp di Spagna Quinto e settimo Hamilton e Leclerc

Oscar Piastri, giovane talento australiano, conquista la pole position nel GP di Spagna con la McLaren, segnando un momento storico che accende la lotta per il titolo. Le due McLaren brillano davanti a colossi come Red Bull e Mercedes, mentre Hamilton e Leclerc cercano di risalire. È l'emergere di una nuova generazione di piloti che promette di ribaltare le gerarchie in pista. Chi vincerà questa epica battaglia?

Oscar Piastri con la McLaren conquista la pole position del Gran Premio di Spagna di Formula 1 davanti al compagno di squadra Lando Norris. Le due McLaren precedono Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes. Quinto Lewis Hamilton con la Ferrari, davanti a Kimi Antonelli con la Mercedes e all’altra Ferrari di Charles Leclerc. Chiudono le prime dieci posizioni Pierre Gasly con. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - F1, Piastri in pole position nel Gp di Spagna. Quinto e settimo Hamilton e Leclerc

