F1 oggi GP Spagna 2025 | orari FP3 e qualifiche tv streaming diretta Sky differita TV8

Oggi, sabato 31 maggio, il GP di Spagna di F1 promette emozioni forti: FP3 e qualifiche stanno per iniziare sul circuito di Barcellona. Con il campionato più combattuto degli ultimi anni, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per la pole-position. Gli appassionati non possono perderse la diretta su Sky e, per chi preferisce, la differita su TV8. La battaglia per il titolo è accesa... chi avrà il guizzo vincente?

Oggi, sabato 31 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l'ambita pole-position. Un fine-settimana atteso per l'applicazione della tanto chiacchierata direttiva tecnica, ovvero quella che ha posto il veto sulle cosiddette ali flessibili. Alla fine della fiera, McLaren ha impressionato sia come passo in qualifiche che con benzina nel serbatoio.

Nuovo blackout oggi in Spagna: in tilt i telefoni fissi e la rete internet

Oggi in Spagna si è verificato un nuovo blackout che ha causato il collasso dei telefoni fissi e della rete internet.

