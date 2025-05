F1 oggi GP Spagna 2025 | orari FP3 e qualifiche programma tv streaming

Oggi, sabato 31 maggio, il GP di Spagna di Formula 1 infiamma Barcellona con le prove libere e le qualifiche! In un campionato sempre più avvincente, ogni dettaglio può essere decisivo per la pole position. Sarà interessante osservare come le squadre si adatteranno alle nuove regolazioni e alle strategie innovative. Non perdere l’opportunità di seguire un weekend che promette sorprese e adrenalina! Preparati a vivere il brivido della F1!

Oggi, sabato 31 maggio, FP3 e qualifiche caratterizzeranno il week end del GP di Spagna, nono round del Mondiale 2025 di F1. Sul tracciato di Barcellona si assisterà a un day-2 in cui saranno diversi i punti di domanda e, come sempre, saranno i particolari a fare la differenza e a decidere a chi andrà l'ambita pole-position. Un fine-settimana atteso per l'applicazione della tanto chiacchierata direttiva tecnica, ovvero quella che ha posto il veto sulle cosiddette ali flessibili. Alla fine della fiera, McLaren ha impressionato sia come passo in qualifiche che con benzina nel serbatoio. Per questo, Lando Norris e Oscar Piastri si candidano per un ruolo di primo piano.

