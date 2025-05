F1 McLaren domina le qualifiche del GP di Spagna Piastri in pole Hamilton davanti a Leclerc

McLaren torna a brillare e conquista la pole position nel GP di Spagna con Oscar Piastri, un segnale chiaro di ripresa in un Mondiale di Formula 1 sempre più competitivo. La nuova direttiva tecnica ha livellato il campo di gioco, mettendo in luce il potenziale della scuderia. Non è solo una vittoria momentanea, ma un cambio di marcia che potrebbe riscrivere le regole del gioco. Sarà una battaglia avvincente!

McLaren sfodera una prova di forza impressionante nella prima qualifica dopo l’introduzione della nuova direttiva tecnica sulla flessibilità delle ali anteriori e monopolizza la prima fila in griglia (non succedeva dal round inaugurale di Melbourne) a Barcellona per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il leader del Mondiale Oscar Piastri ha piazzato la zampata nel primo vero momento clou del weekend, in Q3, rifilando due decimi al teammate Lando Norris e aggiudicandosi la quarta pole position della carriera (tutte raccolte nel 2025). Seconda fila composta dal quattro volte iridato della Red Bull Max Verstappen e dalla Mercedes di un solido George Russell, mentre la Ferrari deve accontentarsi di un quinto posto con Lewis Hamilton e del settimo con Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, McLaren domina le qualifiche del GP di Spagna. Piastri in pole, Hamilton davanti a Leclerc

Inquietanti sospetti sul calo della McLaren a Imola: le regole F1 erano cambiate 4 giorni prima del GP

Sospetti inquietanti circondano il calo della McLaren a Imola, in seguito alle recenti modifiche alle regole F1, introdotte solo quattro giorni prima del GP dell’Emilia-Romagna.

