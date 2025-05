F1 Max Verstappen | Impossibile fare più di così McLaren dura da battere

La tensione sale nel GP di Spagna, dove Max Verstappen sfida la straordinaria McLaren, che sembra inarrestabile. Concludere terzo nelle qualifiche è un segnale chiaro: il campione olandese non si arrende facilmente. Questo weekend non si tratta solo di velocità, ma di strategia e resistenza in un campionato F1 sempre più competitivo. Chi avrà la meglio? L’iconico Montmelò è pronto a regalarci emozioni senza precedenti!

Va tutto come da copione nelle qualifiche valide per il GP di Spagna, appuntamento numero nove del Mondiale F1 2025 in scena questo weekend presso l’iconico circuito del Montmelò (Barcellona). Dopo l’uno-due McLaren infatti è stato Max Verstappen a conquistare la terza posizione, dimostrando di essere il più continuativo dopo il Team Papaya. Nello specifico il pilota in forza alla Red Bull ha raccolto un gap di +0.302 rispetto ad Oscar Piastri, poleman di giornata davanti al compagno di squadra Lando Norris. L’olandese invece condividerà la seconda fila con la Mercedes di George Russell. Una volta arrivato al parco chiuso, il detentore del titolo ha commentato quanto fatto: “ Penso che non si potesse fare davvero più di così – ha detto Verstappen – siamo stati indietro a livello di passo rispetto alla McLaren, abbiamo però fatto bene la qualifica: credo che valiamo il terzo posto, anche se dietro sono vicini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Max Verstappen: “Impossibile fare più di così, McLaren dura da battere”

1-2 McLaren anche in FP3, in ripresa Verstappen mentre la Ferrari è ancora più lontana rispetto alla giornata di ieri.

Si sono concluse le FP3 del Gran Premio Made in Italy e dell'Emilia Romagna al circuito di Imola, evidenziando una McLaren in ripresa e un Verstappen in forma.

