F1 Lewis Hamilton | Una giornata positiva L’obiettivo della gara? Voglio il podio

Lewis Hamilton sorprende ancora nel Gran Premio di Spagna! Con una prestazione sopra le aspettative, conquista la quinta posizione in qualifica, dimostrando che la Ferrari ha ancora molto da dire in questo Mondiale. Con l'obiettivo di salire sul podio, il campione britannico si inserisce nel cuore della lotta per il titolo. Una dimostrazione che, anche nei momenti difficili, la determinazione può fare la differenza. Rimanete sintonizzati: la gara è pronta a riservarci emozioni!

Meglio del previsto. Lewis Hamilton centra la quinta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sul tracciato del Montmelò il pilota della Ferrari partiva con poche speranze dopo quanto visto nelle prove libere, invece ha saputo estrarre il massimo dalla sua SF-25 per centrare una terza fila che, rispetto al settimo posto del compagno di scuderia, rappresenta una piccolissima soddisfazione. La pole position è andata a Oscar Piastri in 1:11.546 con 209 millesimi su Lando Norris. Seconda fila composta da Max Verstappen terzo a 302 millesimi e George Russell quarto con lo stesso tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Una giornata positiva. L’obiettivo della gara? Voglio il podio”

F1, Lewis Hamilton: “Bene nella FP1, mentre nella seconda sessione ho faticato”

Una giornata di prove libere contrastante per Lewis Hamilton a Imola, settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1.

Cerca Video su questo argomento: F1 Lewis Hamilton Giornata Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Come sta andando Hamilton in Ferrari: le TAPPE fino al quinto posto nel Principato; F1 Spagna, Hamilton: Pensavo saremmo stati veloci, invece...; F1 | GP Spagna 2025, Libere, Hamilton: “Giornata complicata, comportamenti difficili da interpretare”; F1 | Hamilton: Persa downforce per un problema, ma è frustrante. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

F1, Lewis Hamilton: “Una giornata positiva. L’obiettivo della gara? Voglio il podio”

Scrive oasport.it: Meglio del previsto. Lewis Hamilton centra la quinta posizione al termine delle qualifiche del Gran Premio di Spagna, nono appuntamento del Mondiale di ...

F1 GP Spagna | Ferrari, Hamilton: “Macchina difficile da interpretare”

Secondo msn.com: Rispetto a Charles Leclerc, Lewis Hamilton è un po' meno soddisfatto della prima giornata di prove libere a Barcellona, sede del Gran Premio di Spagna, nona prova del mondiale 2025 di Formula 1. Il se ...

F1 | Ferrari, ci risiamo: pareri diversi per Hamilton e Leclerc in vista della qualifica di Barcellona

f1ingenerale.com scrive: Leclerc e Hamilton si sono lasciati andare a dichiarazioni contrastanti sulla Ferrari in vista delle qualifiche del GP di Barcellona ...