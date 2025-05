F1 Lando Norris | Ottima doppietta per il team abbiamo la macchina migliore per la gara

Il Gran Premio di Spagna 2025 si preannuncia scoppiettante! Oscar Piastri, con la sua pole position, dimostra che il team ha davvero la macchina migliore del lotto. Lando Norris non è da meno e punta alla doppietta. In un campionato sempre più competitivo, l'abilità strategica e le performance in qualifica saranno decisive. Riusciranno a confermare il loro dominio in pista? Non perdere questo entusiasmante capitolo della stagione!

Si sono appena concluse le qualifiche della F1, valide per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale 2025. Al termine del Q3 la prima posizione è stata conquistata da Oscar Piastri che ha siglato il crono di 1:11.546, ottenendo così la quarta pole position della sua carriera. L’australiano, leader della classifica piloti, ha anticipato il suo compagno di squadra Lando Norris. Il britannico paga infatti nel suo ultimo giro cronometrato un ritardo di 0.209 millesimi dalla McLaren di Piastri. La seconda fila si apre invece con il terzo posto di Max Verstappen che, con la sua Red Bull, conclude la Q3 con un distacco di 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Lando Norris: “Ottima doppietta per il team, abbiamo la macchina migliore per la gara”

LIVE F1, GP Monaco 2025 in DIRETTA: Lando Norris trionfa nel Principato davanti a Leclerc, 5° Hamilton

Vivi in tempo reale il GP di Monaco 2025 di Formula 1, con Lando Norris che trionfa davanti a Leclerc e Hamilton.

Cerca Video su questo argomento: F1 Lando Norris Ottima Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Leclerc ci prova ma è Norris a vincere il GP di Monaco; F1 Spagna, Classifica Prove: Norris al top nelle FP1, bene le Ferrari; FP1: nuova direttiva, ma sempre Norris davanti. Ferrari terza e quarta; F1 | McLaren, Piastri e Norris: Provate diverse direzioni, ma la base è buona. 🔗Cosa riportano altre fonti

F1, Lando Norris: “Ottima doppietta per il team, abbiamo la macchina migliore per la gara”

Segnala oasport.it: Si sono appena concluse le qualifiche della F1, valide per il Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento del Mondiale 2025. Al termine del Q3 la prima ...

F1, Lando Norris: “Venerdì abbastanza buono. Abbiamo sempre una buona base ed è difficile migliorare”

oasport.it scrive: Venerdì tutto sommato abbastanza incoraggiante al Montmelò per la McLaren, che ha fatto registrare il miglior tempo nella FP1 con Lando Norris e nella ...

F1 | GP Spagna 2025: Ancora McLaren, Piastri precede Norris nelle Libere 3 [RISULTATI]

Riporta msn.com: McLaren continua a dominare il weekend del Gran Premio di Spagna. Oscar Piastri ha concluso il terzo turno di Prove ...