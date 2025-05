F1 la McLaren si conferma superiore nonostante la nuova direttiva tecnica Ferrari | nulla è cambiato

La McLaren continua a stupire, dominando le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2025 e dimostrando che la sua superiorità tecnica resiste anche alle nuove direttive. Un segnale chiaro per la Ferrari: il gap è ancora ampio. Questo successo non solo accresce la competitività del campionato, ma rilancia il tema dell'innovazione nel motorsport. Il futuro delle corse sembra scriversi in arancione: chi potrà fermare questa corsa travolgente?

La McLaren ribadisce una conclamata superiorità tecnica e fa doppietta nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2025, nono appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Per il team di Woking si tratta di una prova di forza molto significativa, perché arriva sul giro secco (i papaya avevano monopolizzato la prima fila solamente al debutto in Australia) e proprio nel weekend in cui è stata introdotta la tanto chiacchierata TD018. La nuova direttiva tecnica, che rende più severi i test statici della FIA sulla flessibilità delle ali anteriori, non sembra aver cambiato i valori in campo almeno tra i top team in qualifica sulla pista di Montmelò. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, la McLaren si conferma superiore nonostante la nuova direttiva tecnica. Ferrari: nulla è cambiato

F1, anche con la nuova direttiva tecnica è dominio McLaren. Norris svetta nella FP1 del GP di Spagna, buon inizio delle Ferrari

Nel GP di Spagna, la nuova direttiva tecnica sembra aver avuto un impatto marginale: McLaren domina con Norris in cima alla FP1, mentre le Ferrari iniziano a mostrare segnali positivi.

