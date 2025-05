F1 GP Spagna 2025 | risultati e classifica FP3 Leclerc insegue le McLaren Piastri in testa

Oscar Piastri ha stupito tutti nel GP di Spagna, conquistando il miglior tempo nelle prove libere 3 e dimostrando che la McLaren è in piena forma. Con un distacco di 0.526 secondi sul compagno Norris, la scuderia britannica sembra pronta a sfidare i giganti della Ferrari. Un dato interessante: la lotta tra le giovani promesse come Piastri e i veterani della F1 sta diventando sempre più avvincente, rendendo questo Mondiale imperdibile!

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 3 del GP di Spagna, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Barcellona. Il pilota della McLaren ha inflitto un distacco di 0.526 al proprio compagno di scuderia Lando Norris, mentre Charles Leclerc insegue a oltre sette decimi di ritardo con la Ferrari. L’altra Rossa guidata da Lewis Hamilton staziona in nona piazza a 1.140 dalla vetta, Max Verstappen è quinto con la Red Bull dietro alla Mercedes di George Russell. Kimi Antonelli ha firmato il settimo a tempo a 1.018 con la sua Mercedes, subito dietro alla Racing Bulls di Isack Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, GP Spagna 2025: risultati e classifica FP3. Leclerc insegue le McLaren, Piastri in testa

F1, il GP di Spagna è uno spartiacque nella stagione 2025. Segnerà la rotta di McLaren, Ferrari e Verstappen

Il Gran Premio di Spagna del 2025, in programma il 1° giugno, si profila come un vero spartiacque della stagione di Formula 1, influenzando le prospettive di McLaren, Ferrari e Max Verstappen.

Cerca Video su questo argomento: F1 Gp Spagna 2025 Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Formula 1, Gp di Spagna 2025: orari diretta tv e streaming; GP F1 Spagna 2025: gli orari TV su Sky e TV8; Sarà rivoluzione in Spagna? Gli orari e dove vedere il GP; F1 Gp Spagna 2025: a Norris le prime libere, Hamilton terzo e Leclerc quarto. 🔗Cosa riportano altre fonti

F1 | GP Spagna 2025: Ancora McLaren, Piastri precede Norris nelle Libere 3 [RISULTATI]

Lo riporta f1grandprix.motorionline.com: McLaren continua a dominare il weekend del Gran Premio di Spagna. Oscar Piastri ha concluso il terzo turno di Prove Libere con il miglior tempo. Il pilota australiano, ha registrato il suo best lap in ...

GP Spagna F1, doppietta McLaren nelle ultime libere. Ma Leclerc è in agguato

Riporta gazzetta.it: Sale la tensione sul circuito del Montmelò nelle FP3 del GP Spagna di Formula 1 2025: miglior tempo per le McLaren con Oscar Piastri davanti a Lando Norris, ma in terza posizione c'è la Ferrari di Cha ...

DIRETTA F1 | GP Spagna: Live Prove Libere 3 [TEMPI E FOTO]

Secondo msn.com: GP Spagna Diretta FP3 - Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Barcellona per il commento del terzo turno di prove libere del Gran Premio di Spagna. Restat ...