F1 Gp Spagna 2025 pole Piastri davanti a Norris con Hamilton quinto | la griglia di partenza

Oscar Piastri conquista la sua quarta pole position al GP di Spagna 2025, superando il compagno di squadra Lando Norris. Un risultato che segna un forte cambiamento nella griglia di partenza e mette in luce l'emergere di nuovi talenti, mentre Lewis Hamilton si ferma al quinto posto. Questa competizione non è solo una gara, ma un riflesso del dinamismo della Formula 1, dove le nuove generazioni sfidano i veterani. Chi avrà la meglio domani?

Al Gp di Spagna 2025 di Formula 1, quarta pole position in carriera per Oscar Piastri, su McLaren, che finisce davanti a tutti nelle qualifiche per la gara che andrà in scena domani. Il pilota australiano ha chiuso con il tempo di 1:11.546, alle sue spalle il compagno di squadra Lando Norris (1:11.755). Terzo Max Verstappen, quarto Russell, prima delle Ferrari, quinta quella Lewis Hamilton con il tempo di 1:12.045. Settimo Leclerc. La gioia di Piastri: “Macchina incredibile”. “Sono molto contento, è stato un buon weekend, abbiamo faticato nelle libere ma in serata ieri abbiamo trovato il passo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - F1, Gp Spagna 2025, pole Piastri davanti a Norris con Hamilton quinto: la griglia di partenza

