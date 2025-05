F1 Frederic Vasseur sulla strategia di Leclerc | È una scommessa ma siamo convinti

La Ferrari si trova a un bivio cruciale nel Mondiale di Formula Uno. Frederic Vasseur ha definito la strategia di Charles Leclerc come una scommessa audace, ma necessaria. Con un quinto e un settimo posto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna, il team deve ripensare alle sue ambizioni in un contesto dove le McLaren brillano. Sarà la determinazione di Leclerc a riscrivere il copione? Restate sintonizzati, il campionato è solo all'inizio!

Ferrari non va oltre un quinto ed un settimo posto nelle qualifiche per il Gran Premio di Spagna 2025, nono capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Barcellona le McLaren hanno dominato la scena sul giro secco occupando tutta la prima fila, mentre in seconda linea si sono inseriti Max Verstappen con la Red Bull e George Russell con la Mercedes. Il team principal della Rossa Frederic Vasseur ha spiegato a fine sessione il motivo per cui Charles Leclerc ha effettuato un solo giro veloce nel Q3, perdendo così la chance di giocarsi magari la top3 e scivolando al 7° posto: “ Abbiamo deciso dall’inizio del weekend di tenere due set di medie per domani, e avremo anche un set di soft con soltanto un giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur sulla strategia di Leclerc: “È una scommessa, ma siamo convinti”

F1, Frederic Vasseur: “La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…”

Frederic Vasseur, team principal della Ferrari, esprime delusione per le prestazioni della SF-25, sottolineando che non rispecchiano le aspettative.

