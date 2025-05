F1 Charles Leclerc | Ho scelto io di chiudere prima le qualifiche convinto di avere un vantaggio in gara

Charles Leclerc ha deciso di osare, chiudendo prima le qualifiche al GP di Spagna in una strategia audace: puntare su un set di gomme morbide nuove. Un settimo posto che lascia più domande che risposte, ma rientra nella tendenza attuale di rischiare per ottenere un vantaggio in gara. Sarà stata la scelta giusta? La Formula 1 sta diventando sempre più un gioco di strategia e Leclerc potrebbe aver aperto un nuovo capitolo nel suo approccio.

Solo un settimo posto per Charles Leclerc nelle qualifiche del GP di Spagna, nona tappa del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito di Barcellona, il monegasco ha provato a eseguire una strategia un po’ particolare: sfruttare l’unico treno di gomme morbide nuove nella Q3 al primo tentativo e chiudere nei fatti il time-attack, per tenersi un set utile per la gara di domani. Una scelta che non ha pagato se si guarda la posizione in griglia, visto che parliamo di una quarta fil a. Leclerc, comunque, è convinto di quanto deciso: “ È stata una mia scelta, forse non era giusta. Il team mi ha proposto di fare un tentativo prima con soft usate e poi con soft nuove “, ha rivelato Charles ai microfoni di Sky Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Ho scelto io di chiudere prima le qualifiche, convinto di avere un vantaggio in gara”

F1, Charles Leclerc: "Al momento siamo da terza fila, dobbiamo migliorare nelle qualifiche"

Charles Leclerc affronta un weekend difficile a Imola, settimo appuntamento del Mondiale F1 2025. Attualmente in terza fila, il pilota della Ferrari, febbricitante, ha saltato il Media-Day per recuperare energie.

