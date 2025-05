F1 Andrea Kimi Antonelli | Positivo ritrovare il ritmo domani però non sarà facile

Andrea Kimi Antonelli riscopre il ritmo giusto, conquistando un promettente sesto posto nelle qualifiche del GP di Spagna. Dopo una fase difficile, il giovane talento della Mercedes dimostra di avere la grinta necessaria per tornare a brillare in un Mondiale di Formula 1 sempre più competitivo. La pressione è alta e domani sarà una vera prova di forza: riuscirà Antonelli a mantenere questo slancio e sorprendere tutti? L’adrenalina è alle stelle!

Segnali di ripresa da Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento italiano si è attestato al sesto posto in occasione delle qualifiche valide per il GP della Spagna, nono atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in fase di svolgimento questo weekend presso l’iconico tracciato del Montmelò. Dopo due fine settimana sottotono, il pilota della Mercedes ha confermato le buone sensazioni già viste nella FP2, racimolando un gap di +0.565 rispetto al poleman di giornata Oscar Piastri, il quale ha fermato il cronometro a 1:11.546 piazzandosi davanti al compagno di squadra Lando Norris, a Max Verstappen, a George Russell e Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Andrea Kimi Antonelli: “Positivo ritrovare il ritmo, domani però non sarà facile”

