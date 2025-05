F1 a Barcellona doppietta McLaren nelle qualifiche Pole Piastri malino le Ferrari

Nelle qualifiche di F1 a Barcellona, la McLaren dimostra di essere inarrestabile, conquistando una straordinaria doppietta con Piastri e Norris. Un passo indietro per le Ferrari, che faticano a tenere il passo dei rivali, lasciando Leclerc in settima posizione. Questo scenario riaccende il dibattito sulla competitività del team di Maranello, proprio mentre il campionato entra nel vivo. La lotta per il titolo si fa sempre più avvincente!

Passo indietro delle Rosse che non riescono a contrastare lo strapotere delle McLaren. Piastri primo davanti a Norris mentre Hamilton scivola dal terzo al quinto posto. Leclerc settimo dietro a Antonelli.

Libere Imola, McLaren da record: Piastri beffa Norris. La Ferrari spera nel passo gara

Nel Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, la McLaren si impone nelle libere, con Piastri che surclassa Norris.

