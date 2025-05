Ex Milan Pioli all’Atalanta? Un’ipotesi suggestiva per il post-Gasperini

Un'ipotesi intrigante si fa strada nel mondo del calcio: Stefano Pioli potrebbe approdare all'Atalanta, dopo la sua esperienza al Milan. Con Gian Piero Gasperini in bilico, il cambio alla guida della Dea potrebbe rappresentare un nuovo capitolo per la squadra bergamasca. L’idea di Pioli, maestro di gioco e stratega, risuona come una ventata di freschezza in un contesto calcistico sempre più competitivo. Riuscirà a ripetere le sue imprese? La curiosità cresce!

Il futuro di Stefano Pioli, ex allenatore del Milan, potrebbe tingersi di nerazzurro, ma fortunatamente non quello dell'Inter. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Pioli all’Atalanta? Un’ipotesi suggestiva per il post-Gasperini

L'Al Nassr di Pioli punta Hancko, obiettivo del Milan: la situazione

L'Al Nassr di Pioli sta intensificando i suoi sforzi per assicurarsi David Hancko, obiettivo del Milan.

Pioli nel mirino dell'Atalanta: contatto esplorativo con l'allenatore dell'Al-Nassr, può essere l'erede di Gasperini; Atalanta, spunta Pioli per il dopo Gasperini. Motta piace sempre; Atalanta, nuovo nome per il dopo Gasperini: Pioli supera tutta la concorrenza; Moretto e Romano: "Atalanta, si valuta anche Pioli: primo contatto".

Juve o Atalanta? Pioli ha deciso, la chiave è il ds

Segnala calciomercato.it: Stefano Pioli sembra essere sempre più vicino a firmare con un club di Serie A: il direttore sportivo è decisivo ...

Pioli, indiscrezione clamorosa sul suo futuro: Atalanta e non solo per il futuro dell’ex tecnico del Milan

Si legge su milannews24.com: Pioli, indiscrezione clamorosa sul suo futuro: Atalanta e non solo per il futuro dell’ex tecnico del Milan. Le ultimissime sui rossoneri Intervenuto sul proprio profilo di X, Matteo Moretto, noto gior ...

Pioli-Juventus, l’ex Milan è adesso il preferito: ci sono anche altri due nomi

Da jmania.it: Su di lui c’è anche la Fiorentina, anche se la Juventus è attualmente in vantaggio. Due nomi che continuano a piacere tanto al club bianconero sono quelli di Roberto Mancini e Marco Silva. Il primo, ...