Ex Milan De Zerbi | chi tiferà in Champions League? | VIDEO

La Champions League si avvicina e le emozioni si fanno palpabili! Roberto De Zerbi, ex milanista e ora guida del Marsiglia, ha risposto a una domanda scottante: chi tiferà nel big match Inter-Psg? La sua risposta potrebbe sorprenderti. In un contesto dove rivalità e passione si incrociano, scoprire le preferenze di un grande ex rossonero è un invito a riflettere sulla natura del tifo. Non perdere il video!

"Tiferai Inter-Psg?". Roberto De Zerbi, cresciuto nel Milan e attuale allenatore del Marsiglia, risponde in questo modo. Ecco il video. "Tiferai Inter-Psg?". Roberto De Zerbi, cresciuto nel Milan e attuale allenatore del Marsiglia, risponde in questo modo. Ecco il video ripreso da Gazzetta.it. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, De Zerbi: chi tiferà in Champions League? | VIDEO

Milan, De Zerbi nuovo allenatore: con lui anche il suo pupillo

Il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con Roberto De Zerbi come possibile nuovo allenatore.

Cerca Video su questo argomento: Ex Milan De Zerbi Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

De Zerbi al posto di Conte: annuncio incrociato Juve-Milan | ESCLUSIVO; Lo Shakhtar ha scelto Arda Turan: i migliori allenatori svincolati o senza panchina; Milan, il casting per il nuovo allenatore perde un nome: il club annuncia la sua permanenza!; Milan, De Zerbi tra i candidati per la panchina: arrivano conferme. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

De ZERBI-Milan, accordo trovato I Si porta dietro anche il prediletto: due settimane, poi l’annuncio

Da ilovepalermocalcio.com: Il Milan potrebbe avere scelto il profilo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione, restano da limare molti dettagli.

Anche De Zerbi torna in Serie A: “Ma non sono esclusi altri colpi di scena”

Scrive calciomercato.it: È proprio in questo quadro che torna in auge il profilo di Roberto De Zerbi che nell’ultima stagione ha allenato il Marsiglia, e solo una manciata di giorni fa era stato confermato con un comunicato ...

Milan, De Zerbi tra i candidati per la panchina: arrivano conferme

Si legge su msn.com: La stagione 2024-2025 del Milan è stata deludente sotto ogni aspetto. Nonostante le aspettative elevate, la squadra ha mostrato gravi lacune difensive, un attacco sterile e una gestione tecnica incert ...