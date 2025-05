Eventi avversi ai vaccini spostati di 20 anni

Le rivelazioni dei «Pfizer Papers» scuotono il dibattito sui vaccini, rivelando che eventi avversi gravissimi sono stati retrodatati. Questo solleva interrogativi fondamentali sulla trasparenza delle autorità sanitarie e la sicurezza dei vaccini. In un periodo in cui la fiducia nella scienza è cruciale, queste informazioni alimentano discussioni accese e necessitano di approfondimenti. Qual è il prezzo della salute pubblica? Continua a leggere per scoprire di più.

Altre incredibili rivelazioni dai «Pfizer Papers» (nel frattempo oscurati): Cdc e Fda hanno retrodatato al 2001 e prima ancora la registrazione di decessi ed effetti collaterali gravi in seguito alle iniezioni del 2021. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Eventi avversi ai vaccini «spostati» di 20 anni

