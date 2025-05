Evasione fiscale solo il 4% dei sindaci la denuncia Foggia a incasso zero | Nessuna segnalazione qualificata

Solo il 4% dei sindaci denuncia l’evasione fiscale, e Foggia è a "incasso zero". Un dato allarmante che riflette un trend preoccupante: la lotta all'evasione da parte dei Comuni italiani ha generato solo 6 milioni di euro. Questo silenzio potrebbe costare caro, non solo alle casse pubbliche, ma anche alla qualità dei servizi offerti ai cittadini. È fondamentale che le amministrazioni si attivino per un cambio di rotta decisivo!

Il contributo alla lotta all'evasioneelusione fiscale da parte dei Comuni italiani è stato di soli 6 milioni di euro. Stante la legge in vigore, alle Amministrazioni locali che hanno segnalato all'Agenzia delle Entrate situazioni di infedeltà fiscale riguardanti l'Irpef, l'Ires, l'Iva, le.

Maxi sequestro da 1,3 milioni per evasione fiscale: 3 imprenditori indagati

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato beni per 13 milioni di euro, tra cui 1,3 milioni in un maxi-sequestro a due aziende del settore ristorazione.

